Bari calcio, Auteri ritrova Ciofani con la Turris

BARI - Il Bari domani si giocherà in trasferta con la Turris le residue possibilità di agguantare il terzo posto nel girone C della Lega Pro (posizione ora occupata dal Catanzaro, in vantaggio di un punto). Il tecnico Auteri, richiamato dopo l’esonero di Carrera, ritornerà al vecchio modulo di inizio campionato: la squadra scenderà in campo con il 3-4-3, con Antenucci perno centrale e Cianci in panchina. Dalla rifinitura l’allenatore siciliano ha avuto anche la conferma del recupero del laterale Ciofani (uscito in anticipo contro il Palermo per un affaticamento), che potrebbe giocare uno spezzone di gara: nella gestione Auteri è stato uno degli elementi più continui sul piano del rendimento. Out invece gli infortunati: il terzino Sarzi Puttini, il mediano Bianco, il laterale Andreoni e la punta Citro.