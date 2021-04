Bari calcio, mister Auteri: «Non molliamo la lotta promozione». De Laurentiis: «È ancora possibile»

BARI - «Abbiamo fatto quattro giorni di lavoro. Ho trovato una squadra moralmente pessimista, ma ci siamo concentrati sul campo. E ora è tornata la positività, con concetti che conoscevamo. Sono soddisfatto. Ho trovato disponibilità: la squadra ha qualità»: Il tecnico Gaetano Auteri, ritornato dopo l’esonero di febbraio sulla panchina del Bari, è determinato in vista della prossima trasferta contro la Turris.

«L'obbiettivo? Ho dato la scossa. Dobbiamo vincere contro i campani: saremo competitivi. Dobbiamo provare a guadagnare il terzo posto o il miglior quarto posto tra i tre gironi. Ho avuto conferme da Cianci: finora non ha mai espresso al massimo le sue qualità. E’ al cinquanta per cento, ma ha bisogno di essere allenato bene. Conto su di lui: è motivato», ha aggiunto l’allenatore siciliano.

«Come giocheremo? Le formule - ha chiarito ancora - dipendono da chi hai a disposizione. Cercheremo di avere idee e alzare i ritmi, cercheremo di creare e non concedere». «Il ritorno in panchina? In questi due mesi da fermo ho visto solo calcio, quello che mi piace. Nessuna polemica. E’ la quinta volta che vengo richiamato dal club che mi ha esonerato: qualche valore statistico ci sarà. Altri hanno perso il confronto. Sono contento di ritornare e sarei felice di dare una mano per centrare un traguardo ambito. Non sarà facile, ma nessuno vuole mollare. Qualche errore nella stagione l’'abbiamo commesso tutti, costruendo il gruppo a rilento. Poi c'è stata anche la non pazienza dell’ambiente rispetto ai risultati pazzeschi della Ternana, a cui faccio i complimenti», ha concluso Auteri.

IL PRESIDENTE: «LA PROMOZIONE E' POSSIBILE» - «Nessuno ci ha ancora levato la B. L'ho detto ai calciatori e al tecnico Auteri. La società è sempre presente»: il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha salutato in videoconferenza così il ritorno sulla panchina del tecnico di Floridia, al posto dell’esonerato Massimo Carrera.

«Ci metto la faccia: ringrazio - ha aggiunto il patron - il tecnico Carrera per l’impegno fino all’ultima partita. Il calcio è fatto di numeri che hanno imposto una scelta non facile. Siamo determinati per arrivare all’obiettivo e abbiamo preso le nostre decisioni. Abbiamo voltato pagina per combattere fino alla fine».

«Siamo una squadra importante, dobbiamo avere un gioco lucido e semplice, per i play off dobbiamo essere pronti a finali all’ultimo sangue. Tireremo le somme alla fine di questa stagione e mi prenderò le mie responsabilità e ne risponderò. Rappresentiamo una piazza importantissima. Ringrazio Auteri che è tornato con noi, pronto a impegnarsi con determinazione. Sono sicuro che Auteri sarà pronto alla nostra guerra, ci sentiamo tutti i giorni», ha concluso De Laurentiis.