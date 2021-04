Verso Bari-Palermo: ecco l'arbitro

Pur tra diverse assenze, il Bari non avrà problemi di squalifiche in vista del match di domenica contro il Palermo (ore 15 al San Nicola). Il giudice sportivo, infatti, non segnala sanzioni disciplinari per i biancorossi che, però, contano ben quattro elementi in diffida: a Celiento, Perrotta e Sarzi Puttini, si unisce capitan Di Cesare, giunto al nono cartellino giallo stagionale. La sfida con i rosanero sarà diretta dal signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria: gli assistenti saranno Andrea Micaroni di Chieti e Khaled Bhari di Sassari. Quarto uomo, Gino Garofalo di Torre del Greco.

Dall'allenamento quotidiano, il tecnico Massimo Carrera registra il pieno recupero di Daniele Sarzi Puttini che torna a lavorare a pieno regime dopo aver smaltito una distorsione alla caviglia. Qualche speranza pure per Daniele Celiento che ha svolto una seduta personalizzata ad alta intensità.