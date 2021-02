Bari calcio, licenziati mister Auteri e il ds Romairone

BARI - Rivoluzione Bari dopo la sconfitta interna con la Viterbese: il club ha ufficializzato di aver sollevato dall’incarico il ds Giancarlo Romairone e il tecnico Gaetano Auteri, ritenuti responsabili del mancato arrivo dei risultati sperati in questa stagione. Si tratta di un vero azzeramento dei vertici sportivi, che va incontro alle richieste di un cambio di passo avanzate dalla tifoseria, esasperata da prestazioni senza determinazione e scarso attaccamento alla maglia. Domani la squadra riprenderà il lavoro con il nuovo tecnico: è Massimo Carrera, ex biancorosso da calciatore (reduce da esperienze in Russia e Grecia), con cui la società del presidente Luigi De Laurentiis sta firmando in queste ore il nuovo contratto. Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il nuovo ds.