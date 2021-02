Bari calcio, biancorossi in cerca di nuovo tecnico: prende quota ipotesi Carrera

BARI, 08 FEB - La sconfitta interna del Bari con la Viterbese ha certificato la crisi tecnica della squadra e nei piani del club si valuta l’esonero dell’attuale allenatore Gaetano Auteri, che ha mancato finora l’obbiettivo del primo posto in classifica (posizione detenuta saldamente, con undici punti di vantaggio dalla Ternana).

La squadra ha due giorni di riposo e la dirigenza entro mercoledì tirerà le somme della riflessione in corso sulla possibilità di individuare una nuova guida tecnica: sul tavolo, oltre ai nomi di Massimo Rastelli e Leonardo Semplici, ha preso quota l’ipotesi di ingaggiare Massimo Carrera, ex calciatore biancorosso, reduce da esperienze in Russia (ha vinto uno scudetto con lo Spartak Mosca) e Grecia (nell’Aek Atene).