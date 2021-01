Bari, Auteri: «Con il Teramo un test importante»

«La nuova coppia Antenucci-Cianci? Possiamo fare bene. L’arrivo di Cianci è importante, poi è di Bari, ma il giocatore non va caricato di pressioni eccessive. Lasciamolo tranquillo. State certi che è venuto fortemente motivato. E’ pronto a scendere in campo. Le prossime sette-otto partite saranno determinanti": così presenta la sfida di domani in trasferta contro il Teramo l’allenatore del Bari Gaetano Auteri. "La formazione contro gli abruzzesi? Andreoni e D’Ursi hanno bisogno di qualche giorno, Celiento è recuperato al 50%, sarà convocato ma è difficilmente impiegabile; Maita sta abbastanza bene e ha fatto ius settimana un percorso di lavoro più ampio. Minelli è in crescita», aggiunge il tecnico.

«Nell’andata abbiamo pareggiato col Teramo, ma meritavamo di più. Gli abruzzesi - specifica Auteri - hanno un organico importante. Domani avremo un bel test da superare. Ci aspettano impegni ravvicinati e ci sarà spazio per tutti».

«Nel Teramo c'è Diakitè, giocatore che ha potenzialità per fare categorie superiori», chiosa Auteri riferendosi al difensore degli abruzzesi a cui il Bari ha fatto un pensiero per la campagna di rafforzamento.