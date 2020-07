Bari, semifinale play off, Vivavrini: «Contro la Carrarese sarà una gara aperta»

BARI - «Sarà una partita aperta: la Carrarese non molla mai, aggredisce sempre e gioca con le ripartenze. Ha sulle fasce elementi validi come Calderini o Infantino. I toscani si difendono e lavorano sulle palle sporche e sui contropiede»: presenta così la sfida contro la Carrarese di domani al San Nicola (semifinale dei play off) l’allenatore del Bari Vincenzo Vivarini.

«La squadra sta bene - aggiunge - ma non tutti sono al top atletico. Abbiamo due diffidati, dobbiamo tenerne conto. Non dobbiamo mollare e stare sul pezzo. I giocatori sanno che si giocano tantissimo, come me. Dobbiamo essere sereni e concentrati sulle cose da fare in campo».

«Abbiamo rotto il ghiaccio - spiega dopo il successo nei quarti con la Ternana al termine di una gara complessa - dopo 4 mesi di inattività. Hanno sofferto tutte le squadre in campo. Il Novara con più minuti nelle gambe ha eliminato formazioni più attrezzate. In questo frangente si perde un pò l’organizzazione di squadra, ma si sopperirà con le individualità e le qualità dei giocatori».

Poi ancora sulla Ternana: «E' stata una sfida difficilissima, contro una squadra già rodata dopo la sosta forzata. Eravamo alla prima partita dopo lo stop e la squadra ha risposto molto bene. Dobbiamo essere molto fiduciosi: i ragazzi hanno lottato su tutti i palloni con applicazione. Ci sono stati aspetti dove si poteva fare meglio, ma anche sprazzi di buon gioco. Dobbiamo avere autostima».

Una battuta sulle critiche per l'arbitraggio della gara con la Ternana: «Il presidente della Carrarese chiede di essere più fortunato della Ternana. Ma in tutte le situazioni contro gli umbri l’arbitro ha fatto benissimo. Molti si lamentano perché siamo il Bari», conclude Vivarini.Poche le novità per l’undici in campo domani: in avanti i pugliesi punteranno sui bomber Simeri e Antenucci, sostenuti da Laribi. Gli unici dubbi riguardano le fasce, dopo la squadra potrebbe scegliere di avere maggiore protezione rispetto alla precedente partita con la Ternana.