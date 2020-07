Bari, Laribi carica i biancorossi: «Pronti a scrivere un pezzo di storia»

BARI - «Dal 13 luglio ci aspettano tre partire secche per scrivere un pezzo di storia per questa città e questa squadra": carica la piazza sportiva il fantasista del Bari Karim Laribi, classe 1991, punta di diamante della rosa allenata da Vivarini.

In vista delle finali promozione - i pugliesi scenderanno in campo il 13 luglio - l’ex Verona fa il punto della preparazione per il ritorno in campo. "Non sarà semplicissimo il ritorno in campo: nelle gare secche - aggiunge - sarà dura, può accadere di tutto. Non bisogna commettere errori. Nell’arco delle gare dovremo approfittare degli errori degli avversari, rimanendo concentrati. Nello spogliatoio parliamo molto di queste partite che ci possono riservare brutti scherzi, ma siamo consapevoli del nostro coraggio e della nostra forza».

Il Bari, secondo alcuni osservatori, sarà la squadra da battere: "Tutti ci danno per favoriti - argomenta Laribi - ma nelle gare secche non vincono sempre i più forti. Dovremo essere efficaci nel portare casa il risultato: avremo tanta adrenalina, soprattutto nella prima sfida». Il club, intanto, spera di ottenere una parziale riapertura del San Nicola (oggi il presidente Emiliano dialogherà su Fb sul tema con i presidente del Bari Luigi De Laurentiis e quello del Lecce Saverio Sticchi Damiani): «Se non riaprono gli stadi - commenta con amarezza il trequartista - giocheremo con un uomo in meno, perché la nostra forza è anche il nostro pubblico e il nostro stadio».

«Il nostro - conclude Laribi - è un gruppo forte. Quando va sotto non molla e cerca di ribaltare la partita, come è successo nella stagione a Reggio e Terni. Vogliamo tornare in campo per conquistare finalmente il nostro obiettivo (la promozione in B, ndr)».