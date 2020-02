Bari, Vivarini «Domani, contro il Francavilla dovremo fare una grande partita»

BARI - «Il Francavilla ha fatto una grande partita con la Reggina, noi dovremo fare una grande partita. Dobbiamo soffrire ma abbiamo le carte in regola per dire la nostra. Dovremo essere cattivi e decisi in fase di non possesso». Così il tecnico del Bari, Vincenzo Vivarini, ha presentato la sfida di domani pomeriggio al San Nicola contro il Francavilla.

«Il mercato? Si è raffinato l’organico - ha spiegato l'allenatore - in funzione del progetto tecnico tattico, completando reparti che avevano mancanze. Abbiamo preso giocatori di spessore come Laribi che ha grande qualità come trequartista e mezzala di qualità». «In difesa - ha rilevato - eravamo pochi e abbiamo ingaggiato l’esperto Ciofani e il giovane Pinto. A centrocampo abbiamo acquisito una certezza come Maita al posto di alcune scommesse. Costantino è arrivato perché Neglia e Ferrari avevano bisogno di giocare: attacca bene la profondità e ha sostanza. La squadra è potenziata».

Poi, sulle cessioni (di Floriano, Neglia e Ferrari soprattutto) Vivarini ha chiarito: «La squadra è partita per un progetto tattico diversa da quella nella quale giochiamo adesso. C'erano giocatori che erano più portati ad un’altro lavoro. Non giocare non piace a nessuno e di conseguenza chi non era impiegato ha preferito andare via».

Vivarini ha dato anche qualche indicazione sulla formazione che scenderà in campo domani: al posto dello squalificato Bianco ci sarà Schiavone, mentre è possibile un impiego in difesa anche per il neoacquisto Ciofani.