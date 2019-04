La Pink Bari perde 3-2 contro l’Atalanta e retrocede in serie B. Quella che sembrava essere un’impresa possibile viene cancellata dai gol bergamaschi messi a segno da Kelly (doppietta) e Colombo, reti che piegano la truppa barese e non regalano alcuna gioia ai tifosi di casa che hanno colorato di biancorosso lo stadio di Bitetto. Inutili al fine della salvezza le palle buttate nel sacco dalle pinkine Lazaro e Piro. Magra consolazione rispetto alla brutta partita giocata dalla squadra di Isabella Cardone, in panchina al posto dello squalificato D’Ermilio, è il risultato maturato a Milano tra le padrone di casa del Milan e il Chievo Verona: la squadra allenata da Carolina Morace, pur essendo in corsa sia per lo scudetto che per la qualificazione alla prossima Champions League, perde 2-1 contro il team gialloblu. Un risultato che avrebbe reso comunque inutile l’eventuale vittoria della Pink. In coda, dunque, il verdetto finale del campionato è Orobica e Pink in serie B. In vetta, Juventus campione d’Italia per la seconda volta consecutiva e Fiorentina in coppa dei Campioni. Da una parte ci sono le azioni del campo, dall’altra quelle raccontate negli aggiornamenti del risultato di Milano. Mentre l’altra partita è ancora inchiodata sullo 0-0, quella della Pink è un vortice di emozioni. La solita Lazaro impatta prima del quarto d’ora di gioco l’immediato vantaggio ospite ma un bel pallonetto di Colombo alla mezz’ora manda le squadre negli spogliatoi con l’Atalanta in vantaggio. Nella ripresa, mentre la Pink pareggia i conti con una bella punizione dal limite trasformata in gol da Piro, il Chievo va avanti 2-0 sul Milan. Sui titoli di coda il Milan accorcia le distanze e chiude 1-2 la propria partita, la Pink incassa su rigore il 2-3 di Kelly e saluta la A con un’altra sconfitta.