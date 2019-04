La Pink chiama a raccolta i tifosi"Abbiamo una possibilità. Aiutateci"

«Abbiamo una possibilità. Ce la metteremo tutta. Per la maglia, per la città e per la serie A. Giochiamo sabato alle 12.30 e vi aspettiamo in tanti». L’appello viaggia sui canali social della Pink Bari ed è firmato Angelica Parascandolo. Lei, forte attaccante esterno classe 2000, non ci sarà: alla fine dello scorso anno il ginocchio sinistro ha fatto crack e la sua stagione è terminata con cinque mesi d’anticipo. Forse proprio per questo dal club di Alessandra Signorile hanno deciso di affidare alla sua voce il richiamo destinato ai tifosi in vista del match decisivo contro l’Atalanta. Il messaggio che passa è forte e chiaro: tutti uniti con l’unico obiettivo di conquistare la permanenza. Allo stadio comunale «Antonucci» di Bitetto va in scena l’ultimo atto del campionato e le ragazze della Pink, per centrare l’obiettivo salvezza, dovranno superare Mozzanica e sperare che il Chievo Verona non batta il Milan a domicilio. A retrocedere in serie B, infatti, sono solo le ultime due ed i punti di distacco tra la truppa biancorossa allenata da D’Ermilio e la terzultima piazza occupata dal Chievo sono due. In caso di arrivo a pari punti, però, la Pink sarebbe salva per via del vantaggio accumulato negli scontri diretti. Il Milan, dal canto suo, è impegnato in una corsa scudetto-qualificazione in Champions che vede le rossonere a quota 51 punti, la Fiorentina a 52 e la Juventus a 53. Battere l’Atalanta potrebbe anche bastare.