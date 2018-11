Castrovillari-Bari, tutte le ultime notizie

Turn over oppure no? Ecco il quesito che Giovanni Cornacchini deve sciogliere per la trasferta che domani il suo Bari affronterà a Castrovillari nel primo turno infrasettimanale del campionato. Il tecnico biancorosso deve ancora rinunciare agli infortunati Siaoulys ed Aloisi, nonchè allo squalificato Mattera. Torna, invece, a disposizione Pozzebon che ha scontato il turno di squalifica. Da non escludere che sia confermata in blocco la formazione che domenica scorsa ha battuto il Città di Messina. Diversi, però, i ballottaggi in corso, eccetto che in difesa, reparto in cui non sembrano esserci alternative convincenti al quartetto composto da Turi, Cacioli, Di Cesare e Nannini. Per il resto, tutto ruota attorno a Brienza. Se il capitano sarà in campo, allora il modulo sarà il 4-2-3-1, con il numero dieci alle spalle del centravanti (uno tra Simeri e Pozzebon), mentre Piovanello e Floriano sarebbero gli esterni offensivi. A centrocampo, invece, Feola potrebbe essere preferito ad uno tra Hamlili e Bolzoni. Nel caso in cui Brienza partisse dalla panchina, l'assetto potrebbe modificarsi in 4-3-3. A quel punto, Piovanello sarebbe arretrato a centrocampo ed entrerebbe in competizione con Langella. Neglia, inoltre, sarebbe inserito nel tridente offensivo, insieme a Floriano e a chi la spunterà tra Simeri e Pozzebon.