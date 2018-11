Bari, quattro assenze contro il Città di Messina

Per la prima volta dall'inizio della stagione, il Bari si ritrova ad affrontare una mini emergenza. Ben quattro, infatti, saranno gli indisponibili in vista del match di domenica con il Città di Messina. Mancheranno, infatti, gli infortunati Siaoulys ed Aloisi, nonchè gli squalificati Mattera e Pozzebon. Il portiere Ovidjus Siaoulys sarà out ancora per un mesetto per recuperare dall'intervento di idrocele appena subito. Nel pomeriggio, invece, si è sottopostoi ad ecografia di controllo Nicola Aloisi, reduce da una distrazione muscolare di secondo grado alla coscia. Le condizioni del terzino destro sono in miglioramento, ma bisognerà pazientare un altro paio di settimane perchè riprenda la preparazione a pieno regime. Giuseppe Mattera deve scontare due turni di squalifica, mentre per Demiro Pozzebon lo stop imposto dal giudice sportivo è di una sola giornata. E', invece, rientrato in gruppo Nicola Turi che ha accusato una lieve trauma ad una spalla: il terzino barese sarà regolarmente in campo. Dovrebbero rientrare dal primo minuto anche Luca Cacioli e Simone Simeri che dovrebbero rilevare rispettivamente Mattera e Pozzebon.