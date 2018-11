Bari, con il Città di Messina riparte la caccia al record di pubblico

Un altro tentativo per una grande cornice di pubblico. E' partita nel pomeriggio la prevendita per la gara in programma domenica al San Nicola tra Bari e Città di Messina. Partendo dalla base di 7.600 abbonati, il club biancorosso, forte dell'imbattibilità e delle ultime due vittorie di fila, spera di sancire un nuovo record di affluenza. Per il momento, il picco di pubblico si è registrato all'esordio in serie D contro la Sancataldese, con 11.272 spettatori. Da allora, la media spettatori si è attestata sulle 10mila unità, scendendo da tale realtà soltanto in una circostanza (con la Cittanovese). Insomma, la tifoseria barese ci riprova: per dare ancora una volta una testimonianza della sua straordinaria vicinanza ai colori biancorossi.