Puglia, in Consiglio regionale presentata mozione contro autonomia differenziata

In Consiglio regionale della Puglia è stata presentata una mozione contro l’autonomia differenziata. Il documento porta la firma del consigliere del Pd, Fabiano Amati: «Ho ripresentato - spiega - oggi la mozione contro l'autonomia differenziata, discussa nella scorsa legislatura e approvata a stento, sperando nel voto sincero e favorevole anche di vecchi contrari e astenuti. Sono i numeri ad esigere una battaglia contraria di tutte le persone razionali. Una conversione ai numeri è necessaria per stabilire un concetto alquanto ovvio: il mondo moderno per funzionare al meglio ha bisogno di minore autonomia localistica, di maggiore propensione all’Europa, soprattutto in ambito fiscale, e di distribuzione delle risorse». Contro l’autonomia differenziata si è pronunciato anche il governatore Michele Emiliano durante la cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante di venerdì scorso. «L'amministrazione pubblica - conclude Amati - è un tentativo di assumere decisioni realistiche e lungimiranti e non un espediente per sempre nuovi posizionamenti politicisti. Per stimolare, dunque, una presa di posizione battagliera, coerente e lineare, una mozione può ben valere una conversione».