Fiera del Levante a Bari, ecco la Campionaria tra presente e futuro

BARI - La creatività, l’innovazione, le eccellenze nel campo del design e dell’enogastronomia. Ma anche i convegni, lo shopping e soprattutto tanti eventi. Per tutte le età. Dopo un anno di stop Bari e la Puglia riabbracciano la Fiera del Levante. Una 85esima edizione all’insegna dello slogan «Le belle non finiscono mai» che per nove giorni, da oggi e sino a domenica 23 ottobre, metterà al centro i temi della ripartenza, della sostenibilità e della promozione internazionale.

Invariati i prezzi dei biglietti e le esenzioni: 3 euro per tutti e accessi gratuiti per i visitatori che arriveranno in bicicletta, per persone con disabilità (e il loro accompagnatore) e per i bambini al di sotto dei 10 anni. I biglietti, disponibili anche on line sul sito www.fieradellevante.com, si potranno acquistare ai botteghini degli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 21.

Dopo lo stop degli ultimi due anni (prima nel 2020 per le restrizioni Covid e poi nel 2021 per la cancellazione della Campionaria) ritorna la Galleria delle Nazioni, un viaggio tra i continenti e alla scoperta di tradizioni, costumi, sapori e profumi.

Diversi i saloni tematici dove presentare le nuove produzioni e incrociare domanda e offerta. C’è «ManiFuture», il Salone Mediterraneo del design, uno spazio espositivo dedicato alle creatività e all’eccellenza dell’arredo e del design pugliese. Il Salone dell’Innovazione è la gallery dedicata alle start up, alle aziende e ai progetti innovativi del panorama nazionale ed internazionale. Non possono mancare l’automotive con l’esposizione di macchine nuove e usate e tutto il settore legato all’enogastronomia e visitabile nel padiglione 19, dove tra show-cooking, masserie didattiche, percorsi tematici e degustazioni si valorizzeranno le aziende pugliesi di eccellenza e di qualità certificata, con uno spazio anche dedicato alla filiera ittica e alla promozione della blue economy, della sostenibilità ambientale e della tracciabilità dei prodotti.

Già domani, nel padiglione 20, al via la seconda edizione del Campionato Italiano dei Giovani Macellai, manifestazione dedicata alla carne e alla valorizzazione dei talenti locali della macelleria. Presenti, come ogni anno, anche una rappresentanza di forze dell’ordine e militari come Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica e Polizia locale. Già oggi dalle 11 e 30 alle 17 e 30 ci saranno le dimostrazioni pratiche delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Questa edizione sarà anche all’insegna del divertimento. Dopo quasi 30 anni torna il Luna Park con oltre 20 giostre e una ruota panoramica alta 25 metri (con prezzi, come annunciato dai gestori, molto popolari). I viali saranno invece animati da veri show live in compagnia di comici (ci sarà Uccio De Santis), star del web, band e un vero Carillon vivente. E in serata, già oggi alle 20.45 nel piazzale antistante il nuovo padiglione, lo spettacolo di danza e acrobazia con Elisa Barucchieri con la sua ResExtensa in collaborazione con Opera Ideazione.

Una Fiera che sceglie anche di raccontarsi con l’installazione di 5 libri-totem, realizzata con il sostegno della Fondazione Megamark, che con parole e immagini tracciano la storia delle precedenti 84 edizioni.

Tra le novità un innovativo palco olografico dove proiettare l’ologramma di persone che in diretta interagiscono e dialogano con altre persone fisicamente presenti, che permette di immergere relatori all’interno di contenuti digitali tridimensionali o di dar vita a scene interamente olografiche. Insomma, una Campionaria tutta da scoprire.