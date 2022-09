Foggia, grosso petardo esplode sotto la casa del tecnico Boscaglia

FOGGIA - Un film già visto a Foggia. Ora ad essere preso di mira è il tecnico dei rossoneri, Roberto Boscaglia. Un grosso petardo è stato fatto esplodere nella notte scorsa nel giardino dell'abitazione del trainer dei satanelli, in zona viale Europa. Per fortuna l'esplosione ha solo danneggiato una finestra di un appartamento e non ha provocato feriti. Dai primi riscontri sembrerebbe che il petardo sia stato lanciato dall'esterno del giardino. Le indagini sono curate dai Carabinieri, che si stanno avvalendo del supporto delle immagini di videosorveglianza.

Il precedente

Il gesto può essere interpretato come un chiaro messaggio al tecnico, per farlo andare via dopo un inizio di stagione assolutamente al di sotto degli ambiziosi obiettivi stagionali. Eppure, come ha scritto in un comunicato il sodalizio rossonero, la risoluzione con Boscaglia era stata sottoscritta ieri sera alle 21, prima dell'esplosione del petardo. Questo episodio ricorda tanto l'attentato all'ex capitano rossonero Federico Gentile, avvenuto nel dicembre del 2020, quando gli incendiarono la porta di casa. La motivazione, anche in quel caso, era la stessa: un "invito" minaccioso a cambiare squadra.

Il deludente cammino di Boscaglia

Boscaglia lascia il Foggia dopo appena 5 giornate del campionato di Serie C, in cui la formazione rossonera ha conquistato appena 4 punti, perdendo 3 partite, vincendone una e pareggiandone una. Il Foggia ora dovrà individuare il nuovo allenatore a cui affidare la guida tecnica della squadra, costruita con l'ambizione di lottare per la promozione in B ma che si ritrova in zona playout dopo un mese di campionato, quint'ultima in classifica.