La mappa del «male»: Bari, Bat e Foggia fra tumori e pesticidi

L’inquinamento ambientale colpisce e uccide anche chi conduce una vita sana e si può «mappare», come le neoplasie registrate tra gli abitanti della provincia di Bari, della Bat e del Foggiano che si possono associare all’uso intensivo degli erbicidi in quei territori. È quanto rivela un ampio studio su scala nazionale, basato su innovativi e sofisticati metodi di intelligenza artificiale. È firmato da un gruppo di studiosi dell’Università di Bologna, dell’Università di Bari, del CNR-Consiglio nazionale delle ricerche e i risultati dell’indagine sono stati pubblicati sulla rivista Science of the Total Environment, per la parte analitica, mentre sulla rivista Nature Scientific Data è pubblicato l’intero blocco decennale di dati (dataset) con i tassi di mortalità tumorale per tutti i comuni italiani ed è accessibile gratuitamente.

