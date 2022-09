In Puglia e Basilicata centrodestra avanti, crollo del centrosinistra

Quando mancano poche sezioni al termine dello spoglio, si delinea in Puglia una netta vittoria del centrodestra che si avvia a conquistare 9 collegi uninominali sui 10 complessivi, con l’unica eccezione del collegio di Foggia, Puglia 1, nel quale è in netto vantaggio Mauro Pellegrini, candidato dei 5 stelle, rispetto a Eugenia Roccella, candidata di Fratelli d’Italia. Proprio i 5 stelle costituiscono la sorpresa della competizione elettorale perché in molti collegi ottengono più voti del centrosinistra, come ad esempio a Bari città. Non dissimile la situazione al Senato in Puglia dove c’è un derby all’ultimo voto nel collegio di Foggia tra Anna Maria Fallucchi di Fratelli d’Italia e Gisella Naturale del Movimento 5 stelle, appaiate al 37% quando mancano una ottantina di sezioni al termine dello spoglio mentre gli altri 4 collegi vedono il centrodestra nettamente in vantaggio, con il centrosinistra che solo a Lecce è al secondo posto mentre è terzo nei collegi di Andria, Bari e Taranto-Brindisi.

Senza storia la partita anche in Basilicata con il centrodestra che avanti nei due collegi uninominali di Camera e Senato, anche qui, come in Puglia, con il Movimento 5 stelle al secondo posto.