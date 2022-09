La ricetta di Bellomo: stop al caro-bollette e più sicurezza in città

BARI - Consigliere regionale di peso, capogruppo della Lega in Via gentile, Davide Bellomo, avvocato, è il candidato alla Camera nell’uninominale di Bari per il centrodestra. Alla «Gazzetta», che lo ha raggiunto nel comitato di Via De Rossi (un formicaio di attivisti che incontrano cittadini e distribuiscono materiale elettorale) illustra le linee salienti del suo impegno e i programmi per il territorio.

Bellomo, caro-bollette per i cittadini e caro materie prime per le imprese mettono alle corde gli italiani. Quali le vostre proposte per ripartire?

«Sia il governo centrale che gli enti locali devono intervenire in tempi ristrettissimi. Alla Regione Puglia ho presentato una proposta di legge per calmierare le bollette dei pugliesi e dei baresi, a costo zero, usufruendo delle “compensazioni” generate dalla presenza sul nostro territorio di grandi multinazionali dell’energia. L’esecutivo Draghi, invece...

CONTINUA A LEGGERE SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION O SULL'EDIZIONE CARTACEA