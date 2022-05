«Esami di maturità? Ok alle due prove scritte. La Dad rimane un’eccezione, non la regola»

«Per il Mezzogiorno saranno sicuramente fondamentali i fondi Pnrr per rinnovare l’edilizia scolastica, in modo da avere edifici più sicuri, sostenibili e inclusivi, per dotare le scuole di mense e palestre, per costruire nuovi asili. I benefici non saranno solo per il mondo della scuola, ma per le comunità cittadine nella loro interezza. Basti pensare a quante donne della Puglia o della Basilicata devono rinunciare a lavorare dopo la maternità perché le scuole non sono in grado di offrire il tempo pieno». A parlare è Rossano Sasso, pugliese doc e sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, soffermandosi sull’importanza dei fondi Pnrr che consentiranno di intervenire non solo sulle infrastrutture ma anche sulle criticità che la pandemia ha acuito.

Sottosegretario, rimanendo in tema Covid, lo scorso anno, in piena emergenza, fu lanciato il piano estate per tenere aperte le scuole. Sarà confermato quest'anno?

«Il piano estate 2021 si è rivelato un successo, contrariamente alle nefaste previsioni degli scettici. Non tutte le famiglie hanno la possibilità di iscrivere i propri figli ai centri estivi o di far fare loro lunghe villeggiature. Sapere che le scuole possono offrire attività didattiche, ricreative, sportive, artistiche è rassicurante. Quest’anno il focus sarà sull’integrazione dei minori ucraini fuggiti dalle zone di guerra: il mondo della scuola ha dato una straordinaria dimostrazione di capacità di accogliere e includere e non si fermerà nemmeno in estate».

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION