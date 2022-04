Taranto e le case a «un euro»: «Io l'ho comprata ma non posso abitarci»

TARANTO - A volte la burocrazia è più pesante delle macerie che impediscono ad Anna Krivosheeva di coronare il suo sogno. Che poi vale poco in termini materiali, ma tanto sotto altri punti di vista.

La signora è russa, vive in un piccolo centro vicino Mosca, e nel febbraio dell’anno scorso è balzata agli onori delle cronache (non solo locali) per essersi aggiudicata una delle case della Città Vecchia di Taranto messe in vendita dal Comune al prezzo simbolico di 1 euro. Il progetto preliminare, per lei curato dagli architetti Massimo Prontera e Rosa Gorgoglione, ormai quattordici mesi fa, ottiene il via libera dalla commissione comunale designata per valutare le offerte pervenute nell’ambito del primo bando «case a 1 euro» (nei mesi successivi, c’è stata poi per dir così una seconda edizione). Complessivamente, tra i due bandi, gli appartamenti assegnati sono stati poco più di dieci.

In base alla delibera municipale, l’aggiudicatario ha due anni di tempo per avviare la progettazione definitiva ed esecutiva (ottenendo tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie da Comune e Soprintendenza) e per concludere i lavori. In caso contrario, il contratto viene revocato. Nel caso della signora Anna, da un lato fortunatamente, il rogito notarile non è stato ancora stipulato e quindi il conto alla rovescia non è scattato.

In quest’arco di tempo trascorso dall’aggiudicazione da parte della commissione, però, la casa per la quale la signora Krivosheeva ha partecipato al bando avrebbe dovuto essere quasi ultimata o, nella peggiore delle ipotesi, sarebbe di certo terminata la progettazione e i lavori sarebbero almeno iniziati. Ma così non è stato. Per quale motivo? La casa di via di Mezzo è inaccessibile. In particolare, l’immobile è situato all’angolo con vico Trappeto e proprio da questo lato ci sono detriti, parti di muratura crollati, rifiuti che rendono letteralmente impossibile per i progettisti entrare persino per fare dei rilievi o prendere delle misure. Ma non solo. L’intero isolato su cui insiste la casa acquistata dalla signora nata (e residente) in Federazione Russa, presenta condizioni di sicurezza precarie soprattutto per quel che riguarda almeno due edifici posti nelle immediate vicinanze. Da quel che risulta alla Gazzetta e così come conferma la stessa (aspirante) proprietaria della casa di via di Mezzo, gli architetti hanno segnalato la situazione chiedendo al Comune (con diverse note inviate via Pec) di ripulire l’area e di mettere in sicurezza gli stabili adiacenti. In caso contrario, quell’assegnazione (ad 1 euro) rischia seriamente di non perfezionarsi davanti ad un notaio.

Il rischio c’è, eppure la signora Krivosheeva pur non nascondendo tutta la sua amarezza per questa situazione, non cambia di un millimetro i suoi progetti di vita. «Voglio trasferirmi a Taranto - assicura - anzi se quando ho partecipato al bando volevo vivere lì per tre o sei mesi al massimo, ora invece vorrei viverci per sempre». Nei quattordici mesi che sono trascorsi tra l’aggiudicazione della casa, il mondo è cambiato. E anche la signora Anna ora vuole lasciare la sua terra di origine. «Il conflitto tra Russia e Ucraina ha reso molto più difficile la vita anche per noi russi sia dal punto vista economico che sociale. Ma, a dire il vero, già nei mesi scorsi, ancor prima che iniziasse la guerra, il clima era (ed è) molto pesante. Diversi miei amici - rivela - sono stati fermati, per qualche ora, dalla polizia. La loro “colpa”? Quella di manifestare in difesa dei diritti civili e politici di alcune categorie di persone. Ecco, tutto questo mi spinge a cambiare il mio programma. Per questo, vorrei trasferirmi per sempre a Taranto e per questo la casa acquistata in Città Vecchia rappresenta la soluzione ideale per venire lì da voi. E, invece, il tempo sta passando ed è ancora tutto fermo».

La signora Anna, grazie al suo lavoro da interprete, parla con un italiano praticamente perfetto e quindi riesce a spiegare benissimo che «della vostra città mi sono letteralmente innamorata. Trasmette un fascino puro, unico. Per motivi di lavoro, in passato, ero stata spesso in Lombardia e in Veneto, posti belli per carità, ma Taranto ha qualcosa in più. Cosa? I colori del suo cielo, i suoi due mari e i resti del periodo magno greco sono a dir poco straordinari. A tutto questo - osserva la signora Krivosheeva - bisogna poi aggiungere quella meraviglia assoluta che è rappresentata dal Duomo, ma anche dal Castello Aragonese e dal museo archeologico». E se la casa di via di Mezzo restasse off limits diventando un sogno da riporre nel cassetto? «Sono talmente determinata a vivere a Taranto che, nell’attesa che si sblocchi la situazione in Città Vecchia sono disposta, facendo un sacrificio economico, anche a prendere una casa in affitto».