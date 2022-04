BARI - È partita la procedura di richiesta indennizzi per gli olivicoltori ricadenti nei comuni di Manduria, Sava, Avetrana e Maruggio, in provincia di Taranto, che hanno subìto danni dalla Xylella nel 2018 e 2019. Lo annuncia la Regione Puglia. Sono stati pubblicati da Arif i bandi per la presentazione delle istanze di risarcimento agli agricoltori che hanno perso il patrimonio produttivo a causa della grave fitopatia, con un danno accertato superiore al 30% della produzione lorda vendibile. «Prosegue, dunque, il percorso attuativo del Piano di rigenerazione olivicola - commenta l'assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia - che prevede, tra le altre cose, la concessione di contributi compensativi, tramite il Fondo di solidarietà nazionale, in favore delle imprese agricole colpite dalla Xylella fastidiosa in Puglia.

I due avvisi recepiscono la declaratoria dello stato di calamità che come Regione abbiamo chiesto e ottenuto dal Mipaaf. La medesima richiesta era già stata avanzata per i comuni dei territori ricadenti nelle province di Lecce e Brindisi nello scorso 2020, per le annualità 2018 e 2019. Per questi comuni sono in corso e in via di conclusione le procedure, a regia Arif, di valutazione delle istanze».