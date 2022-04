Maglie, volano cazzotti al concerto rap: ragazzo ferito e locale chiuso

MAGLIE - Il concerto rap s'infiamma e volano cazzotti. Ed è così che l'esibizione di sabato sera si conclude in ospedale, con un ragazzo ferito e il locale chiuso.

Tutto è accaduto alle Industrie musicali di Maglie. Si esibiva il rapper VillaBanks, vera star tra i giovanissimi. Il concerto, però, a un certo punto ha avuto un fuori programma, che ha coinvolto un gruppo di ragazzi vicino al palco. Sarà stata l'euforia, l'adrenalina o chissà cosa, sono volati i primi spintoni tra un gruppo di ragazzi, e uno di loro è rimasto ferito.

La serata è proseguita, ma il giorno dopo sono iniziati i guai. Il giovane ferito, dopo essere stato in ospedale a Tricase per essere medicato (la prognosi è stata di 5 giorni), si è recato nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia e raccontare quello che sarebbe accaduto quella sera.

Ha raccontato di essere stato percosso «violentemente e ripetutamente da 5-6 ragazzi» tutti con magliette nere a maniche corte. Lo avrebbero picchiato senza motivo, alla testa e al volto. A riprova dell'accaduto, il ragazzo ha pure consegnato un video della serata che i carabinieri hanno subito visionato.

Dal video sarebbe emerso che gli scontri sarebbero durati una decina di minuti, e che tutto sarebbe accaduto senza che nessuno muovesse un dito per sedare gli animi. Per questo, ed anche perchè «il locale era particolarmente affollato e di certo in misura superiore alla capienza massima consentita del 50%, con grave pericolo per l'incolumità pubblica e in violazione della normativa anticontagio», i carabinieri hanno chiesto e ottenuto dalla Questura il provvedimento di sospensione della licenza e la relativa chiusura del locale per 15 giorni.