Bari: giornata di prevenzione tumore alla prostata per la «Festa del papà»

BARI - In occasione della festa del papà, l’Istituto Tumori «Giovanni Paolo II» di Bari, partecipa all'iniziativa «(H)-Open Weekend Tumore alla prostata di Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere».

Domani (19 marzo), dalle 9 alle 12, è in programma un incontro aperto alla popolazione durante il quale oncologi, urologi, radioterapisti, biologi, nutrizionisti, infermieri saranno a disposizione per spiegare cos’è il tumore alla prostata, come fare diagnosi e prevenzione, quali sono le terapie oggi disponibili.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 080.5555535 oppure 080.5555335.

Ulteriori info su https://bit.ly/3664SiO