Gazzetta, scende in campo anche la Fieg

Roma - Il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti esprime «profonda preoccupazione per la sospensione delle pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno, storica testata dell’editoria italiana, dal prossimo 2 agosto». Come autorevolmente ricordato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella recente cerimonia del Ventaglio, il «mondo dell’informazione - in particolare quello della carta stampata - ha subito le conseguenze della pandemia». Il presidente Mattarella ha sottolineato «l'esigenza di agire affinché il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione del comparto industriale dei media non veda indebolirsi il loro contributo alla vita democratica del Paese».

«Nel rispetto delle legittime scelte imprenditoriali e delle procedure previste dalla legge - ha concluso Riffeser - è necessario ora l’impegno di tutti, e la Fieg è pronta a fornire il suo contributo, per scongiurare che la sospensione delle pubblicazioni possa determinare effetti gravi e irreversibili e per continuare a garantire il pluralismo dell’intero mondo dell’informazione».