Gazzetta, Rossi: «Le ragioni di questo sostegno anche dinanzi al governo Draghi»

Brindisi - «La notizia della sospensione della pubblicazione della Gazzetta del Mezzogiorno non riguarda solo le decine di professionisti e operatori, un patrimonio certo da salvaguardare, ma riguarda l'intera comunità pugliese: così il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, secondo il quale «la Gazzetta con il suo racconto quotidiano di fatti ed eventi ha costruito un'identità pugliese, è luogo di importanti dibattiti, di quei pensieri lunghi che non possono essere sostituiti dalle poche righe di un social. Interrompere questa storia sarebbe una grave perdita per tutti. Siamo a disposizione per costruire , nei limiti delle nostre possibilità, le condizioni di un rilancio del giornale, anche sostenendo dinanzi al governo Draghi ragioni di un sostegno che non sarebbe verso un privato ma verso un intero territorio».