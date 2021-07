Altre armi sequestrate a Bisceglie: sono dell'ex gip De Benedictis?

Bari - Un’altra parte della collezione di armi del giudice barese arrestato potrebbe essere stata trovata a Bisceglie, in casa dell’anziano suocero. La hanno scoperta gli uomini della Squadra Mobile di Bari, che stamattina hanno sequestrato altre pistole e fucili in casa di Mario Lanotte, 88 anni, padre della defunta moglie dell’ex gip Giuseppe De Benedictis, in carcere a Lecce con l’accusa di possesso di armi da guerra. Proprio per provare a ottenere i domiciliari (già concessi per le mazzette) anche in relazione all’inchiesta a suo carico sulle armi, l’ex gip ha presentato ricorso al Riesame di Lecce che ne discuterà il 6 agosto. Non è chiaro se le armi sequestrate stamattina possano essere riconducibili a De Benedictis, ma si tratterebbe di esemplari che non possono essere legalmente detenuti da privati.