Chiarezza sul futuro della «Gazzetta»

BARI - Apprendiamo con stupore dell’ipotesi di retrocessione dei lavoratori della Gazzetta al Fallimento Edisud Spa, a partire, dal 1° agosto senza dover prestare attività lavorativa e senza retribuzione. Tutto ciò sarebbe conseguenza del termine al 31 luglio del contratto di fitto, termine che comporterebbe la cessazione delle pubblicazioni del giornale.

L’editore, insieme ai giornalisti e a tutti gli altri dipendenti, dando atto dell’ottimo lavoro fin qui svolto da tutte le parti in causa per la continuità del giornale, auspica che gli organi delegati alla gestione della procedura assumano con chiarezza e senza indugio le determinazioni necessarie alla prosecuzione delle procedure, così come stabilito dai provvedimenti già adottati dal Tribunale di Bari. Tutto questo nella consapevolezza che la continuità editoriale, con godimento dei beni fallimentari a terzi, non può prescindere da gare competitive come è stato in occasione dell’acquisizione in godimento dell’azienda editoriale nello scorso novembre.