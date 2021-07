Amministrative: Emiliano scommette sull'alleanza Pd-M5S

Bari - «Stiamo cercando di far funzionare al meglio in ogni singolo comune l'alleanza strutturale che esiste tra il Pd e il M5S»: così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano parlando a Bari questa mattina. Questo percorso, spiega il governatore, va avanti «con il responsabile degli enti locali del Pd che è Francesco Boccia, compatibilmente con le situazioni locali pugliesi» e seguendo uno schema «che vale per tutte le regioni». «Ovviamente - sottolinea - lasciando, come già accaduto in passato, quella autonomia ai territori che alle volte al primo turno potrebbe portare a candidati paralleli. Ma in linea di principio, anche nelle scorse elezioni e nei comuni in cui questa alleanza non c'era, se nei ballottaggi andava un candidato del M5S, ho dato indicazioni di sostenerlo», e «credo che questo sia avvenuto anche da parte degli elettori del M5S quando al ballottaggio è andato un candidato del Pd».