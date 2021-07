Covid, la denuncia di una famiglia salentina: «300 studenti bloccati a Dubai: tra loro i nostri figli»

LECCE - Oltre 300 studenti italiani minorenni, partiti lo scorso 30 giugno per Dubai in una vacanza studio organizzata da Accademia Britannica, tour operator specializzato nel turismo studentesco, sono stati messi in quarantena nei campus dopo che 11 di loro sono risultati positivi al Covid-19. La circostanza è stata diffusa dalla famiglia di due studenti di Cutrofiano (Lecce), tra i molti salentini che partecipano al viaggio a Dubai e che ora sono bloccati con gli altri negli Emirati Arabi.

Gli studenti hanno riferito che, accompagnati da alcuni Group Leader, sarebbero dovuti rientrare mercoledì prossimo, ma che per loro è stato attivato il protocollo di sicurezza che comporta tampone molecolare e isolamento immediato, fino all’esito dei risultati.

Il contagio, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto durante la visita ad un mercato.