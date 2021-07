Ictus e telemedicina: ne parlano gli specialisti pugliesi

Bari - Si terrà domani 3 luglio alla Fiera del Levante il meeting su ictus e telemedicina promosso dall'Associazione italiana di sanità digitale e Telemedicina e dalla Regione. «Rete Telestroke. L’evoluzione dell’intervento per l’emergenza in Regione Puglia» è il tema dell'appuntamento in programma nella sala convegni del padiglione 152.

Il punto di partenza: l’ictus (stroke) è tra le patologie più diffuse e più gravi: è la prima causa di invalidità permanente, la seconda causa di demenza, dopo l’Alzheimer, e la terza causa di morte, sommata alla patologia cardiovascolare sale al primo posto. Una diagnosi tempestiva e un’azione riabilitativa dopo l’evento, coordinata e continuativa possono ottimizzare il potenziale recupero del paziente riducendo il suo grado di dipendenza e favorendo la possibilità di una vita il più possibile autonoma. In questo contesto l’utilizzo dei sistemi avanzati di comunicazione e di telemedicina possono rappresentare uno strumento formidabile di intervento per agire con tempestività e indirizzare con appropriatezza l’intervento di emergenza su chi è colpito da ictus. L'efficacia del Telestroke nel ridurre i deficit neurologici e le disabilità è stata ampiamente dimostrata dalla letteratura scientifica.

L'incontro di domani sarà aperto dai saluti dell'assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco e da Ettore Attolini, direttore Area Reti Cliniche AReSS Puglia. Relazione introduttiva del responsabile scientifico dell’evento, Ottavio Di Cillo, direttore Area E-Health AReSS Puglia e Centrale Operativa Regionale Cronicità e Reti Cliniche. Interverranno Giuseppe Rinaldi, responsabile dell’UOC di Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale Di Venere di Bari, Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione, Leonardo Barbarini, responsabile Neurologia e Stroke Unit P.O. «Vito Fazzi» di Lecce, Vincenzo Lucivero, responsabile Stroke Unit UOC Neurologia Ospedale Dimiccoli di Barletta, Marialuisa Zedde - Stroke Unit AUSL di Reggio Emilia. Alle 12, tavola rotonda sugli strumenti per la gestione della fase post-acuta dello stroke, modererà Giovanni Gorgoni, direttore generale dell’AReSS Puglia. Parteciperanno i professori Pietro Fiore, Francesco Giorgino, Giancarlo Logroscino e Maria Trojano e i medici Donato Monopoli e Mariantonietta Savarese. Conclusioni affidate al governatore Michele Emiliano.

L'evento è accreditato per medici, farmacisti territoriali e ospedalieri. Specializzazioni mediche accreditate: Cardiologia, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Medicina Fisica e riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Neurologia, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. «Rete Telestroke. L’evoluzione dell’intervento per l’emergenza in Regione Puglia» si svolgerà in modalità ibrida, residenziale e formazione a distanza. La partecipazione all’evento in presenza prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi, mentre quella all’evento in modalità online garantisce il riconoscimento di 4.5 crediti. Per iscrizioni www.meeting-planner.it