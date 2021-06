Covid: in Puglia 59 nuovi casi e due morti

Bari - Oggi in Puglia, sono stati registrati 8323 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 59 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. L'incidenza dei casi sui test eseguiti è dello 0,7%. Sono stati registrati 2 decessi, in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.668.808 test, 3.123 sono i casi attualmente positivi e 146 i ricoverati. I pazienti guariti sono 243.541. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.306.