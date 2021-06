Bari, il ministro Di Maio domani alla mostra «Le forme del desiderio»

Bari - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell’ambito delle iniziative per l’arrivo a Bari delle delegazioni del G20, è annunciato lunedì 28 giugno, alle 18:15, all’inaugurazione della mostra «Le forme del desiderio», allestita nelle nuove sale del museo archeologico di Santa Scolastica, con il sindaco di Bari Antonio Decaro, il governatore pugliese Michele Emiliano e Josep Borrell, vicepresidente della Commissione europea e Rappresentante Ue per gli Affari esteri.

Per motivi di sicurezza l’accesso al museo sarà riservato ai tele operatori e ai fotografi entro e non oltre le 18 di lunedì, all’ingresso del museo in via Venezia.