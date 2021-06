Vaccini: entro il 14 luglio in arrivo in Puglia oltre 920mila dosi

Bari - Per la vaccinazione eterologa degli under 60 alla Puglia, sino al 14 luglio, sono state riservate 22.230 dosi in più di vaccini Pfizer e 1.100 Moderna, in totale 23.330. È quanto riportato in una circolare trasmessa dalla Protezione civile pugliese alle Asl, complessivamente, sempre entro il 14 luglio, la Puglia riceverà 921.670 dosi di vaccini anti Covid, di cui 755.820 solamente Pfizer.

IN CERCA DELLA VARIANTE INDIANA - La Regione Puglia intanto ha avviato «un’attività straordinaria di sequenziamento» dei ceppi virali Covid per limitare la diffusione della variante indiana: lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione, Pierluigi Lopalco. Nel caso di positività accertata in persone che hanno viaggiato, che erano vaccinate o che sono state ricoverate dopo il peggioramento della malattia, viene avviata immediatamente l'attività di sequenziamento del virus per capire se si tratta di variante Delta. Anche in caso di «nuovi focolai a rapido sviluppo - aggiunge Lopalco - viene svolto il sequenziamento. Abbiamo due laboratori che lavorano sul sequenziamento e siamo fra le regioni italiane che hanno depositato più sequenze».