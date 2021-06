Giustizia svenduta, a Potenza cominciati interrogatori: poliziotto Paradiso non risponde al gip

Sono cominciati a Potenza gli interrogatori di garanzia dell’inchiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano sulle vicende giudiziarie di Trani e dell’ex Ilva di Taranto. Il primo a essere ascoltato dal gip Antonello Amodeo sarà il poliziotto Filippo Paradiso, in collegamento con il Palazzo di Giustizia di Potenza in videoconferenza dal carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). In seguito, nel carcere «Antonio Santoro» del capoluogo lucano toccherà all’avvocato Piero Amara.

Due giorni fa Guardia di Finanza e Polizia hanno eseguito anche due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per l'avvocato Giacomo Ragno e per Nicola Nicoletti, consulente dell’Ilva in amministrazione straordinaria dal 2015 al 2018. Per l'ex Procuratore di Trani e Taranto, Carlo Maria Capristo (in pensione da alcuni mesi) è stato disposto l’obbligo di dimora a Bari. Per l’ex magistrato l’interrogatorio di garanzia è stato fissato per domani, nel Palazzo di giustizia di Potenza.

Il poliziotto Filippo Paradiso, non ha risposto alle domande del gip di Potenza Antonello Amodeo. In videoconferenza dal carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, Paradiso, difeso dagli avvocati Michele Laforgia e Gianluca Tognozzi, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

A breve, nel carcere di Potenza, si terrà l’interrogatorio di garanzia dell’avvocato Piero Amara.

PARADISO SOSTIENE DI NON AVER FATTO NIENTE - Il poliziotto Filippo Paradiso dice che non ha fatto niente: ma questo credo che si possa desumere anche da una lettura attenta dell’ordinanza». Così, nel Palazzo di giustizia di Potenza, ai giornalisti l’avvocato Michele Laforgia al termine dell’interrogatorio di garanzia, durante il quale il poliziotto si è avvalso della facoltà di non rispondere.

«Naturalmente - ha proseguito - bisognerà approfondire tutte le questioni: risponderemo, spiegheremo le nostre ragioni e vedremo come andrà». Che Paradiso avesse una relazione con l'avvocato Piero Amara «risulta dagli atti: che questa relazione - ha sottolineato l’avvocato - fosse illecita è un altro problema, evidentemente».

Paradiso «non è fisicamente in condizione di rispondere e questo - ha continuato l’avvocato - è apparso abbastanza evidente. Ma il problema pratico è che non abbiamo ancora visto un atto di questo procedimento». Il legale ha ricordato che il poliziotto è detenuto a Santa Maria Capua Vetere: «Non lo abbiamo ancora incontrato e - ha aggiunto Laforgia - siamo riusciti a parlargli qualche minuto per telefono».