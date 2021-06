Giallo a Carmiano, trovato in periferia il cadavere di un 21enne

LECCE - Giallo a Carmiano: il cadavere di un 21enne è stato trovato nella periferia del paese. La scoperta è stata effettuata nel tardo pomeriggio da uno zio del ragazzo che, nelle ore precedenti, si era allontanato da casa dopo un litigio tra le mura domestiche. E i familiari, preoccupati per le sorti del giovane, avevano lanciato l’allarme.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Carmiano (al comando del maresciallo Gabriele Luperto) insieme ai militari della Compagnia di Campi Salentina. Da una prima ispezione del cadavere sembrerebbe che il giovane sia deceduto per cause naturali ma la salma è stata comunque trasferita presso la camera mortuaria del Vito Fazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di diversi familiari per ricostruire le ultime ore di vita del giovane.