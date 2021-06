Covid, in Puglia tasso d'occupazione delle rianimazioni scende al 6%: dati sempre più da zona bianca

BARI - È sceso al 6%, in calo di due punti rispetto a ieri e sotto la media nazionale che è del 10%, il tasso di occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive della Puglia (la soglia critica è fissata dal Ministero della Salute al 30%). Sono 35 i pazienti contagiati dal coronavirus che vengono assistiti nelle rianimazioni, in riduzione rispetto ai 44 di ieri. E’ quanto rileva il nuovo monitoraggio dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Per quanto riguarda, invece, i reparti di Malattie infettive e Pneumologia, il tasso di occupazione dei posti letto Covid è stabile al 13% (la media nazionale è del 9%), comunque ben al di sotto della soglia critica fissata al 40%. Numeri che fanno ben sperare per il passaggio a breve alla zona bianca.