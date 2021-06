Vaccini, il 20,6% dei pugliesi ha già ricevuto due dosi

Bari - La percentuale di popolazione che al primo giugno ha ricevuto il ciclo completo del vaccino anti-Covid in Puglia è pari al 20,6%, a cui aggiungere un ulteriore 21,5% solo con prima dose. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 26 maggio al primo giugno. Nel dettaglio, la percentuale di over 80 con ciclo completo è pari al 84% (ulteriore 11% con prima dose), i 70-79enni con ciclo completo sono il 36,1%, a cui aggiungere un ulteriore 53,6% solo con prima dose, i 60-69enni ad aver ricevuto le due dosi sono il 27,3% (ulteriore 55% solo con prima dose).

Gimbe ha anche rilevato che dal 26 maggio al primo giugno in Puglia si è registrato un decremento del 33% di nuovi casi Covid rispetto alla settimana precedente, con una incidenza di 601 attualmente positivi su 100 mila abitanti. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e terapia intensiva (10%) occupati da pazienti Covid, rispetto alla soglia critica rispettivamente del 40 e del 30%. La media giornaliera di persone testate per 100mila abitanti (12 maggio-1 giugno) è pari a 49, la più bassa in Italia.