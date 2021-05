Vaccini: in 3 ore in Puglia quasi 7mila prenotati tra over50

Bari - Sono quasi 7mila in appena tre ore, dalle 14 alle 17, i pugliesi di 59 e 58 anni che si sono prenotati per la somministrazione del vaccino anti Covid. Per la precisione, secondo i dati comunicati dalla Regione Puglia, sono 6.767 le adesioni; mentre sono oltre 400 gli over 60 che ci hanno ripensato e oggi, dopo la riapertura delle agende, hanno deciso di prenotarsi per essere immunizzati contro il Covid. Oggi, infatti, sono iniziate le prenotazioni per le vaccinazioni degli under 60 (fascia 59 e 58 anni), ma parallelamente sono state riaperte anche le agende per gli over 60 non ancora prenotati.