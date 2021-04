Puglia, campione volley Mastrangelo guiderà dipartimento Sport Lega

Il campione di volley, Gigi Mastrangelo, guiderà il dipartimento dello Sport della Lega Puglia: lo annuncia il segretario regionale, Roberto Marti. «La Lega in Puglia farà la differenza - ha dichiarato il senatore Marti - incentrando la propria azione politica sui contenuti e sulle proposte di governo per sostenere la crescita sociale ed economica della Regione, soprattutto in un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo. Oggi serve più che mai lavorare seriamente e con competenza sul territorio e per il territorio, superando l’inadeguatezza e l’improvvisazione che troppo spesso condiziona negativamente l’operato della giunta regionale pugliese». Sulle nuove nomine Marti sottolinea che "siamo onorati delle tante e continue adesioni alla Lega Puglia di donne e uomini di grande eccellenza e qualità, come nel caso della «leggenda» dell’Italvolley e campione olimpionico Gigi Mastrangelo che ha accettato di guidare il dipartimento dello sport. La Lega è il partito del merito e la formazione della classe dirigente passa da un lungo percorso di servizio per le comunità locali. La nuova Segreteria Politica Regionale e in particolare i Dipartimenti tematici, avranno il compito di radicare l’azione politica del partito in tutta la Puglia, comune per comune, dal più piccolo al più grande».