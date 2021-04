Vaccini Puglia, tocca ai 74enni ma è giallo sulle dosi

Da ieri e sino al 14 aprile possono aderire alla campagna vaccinale anti Covid anche le persone nate nel 1947 e 1946, quindi 75enni e 74enni che si aggiungono ai pugliesi con 79, 78, 77 e 76 anni che si sono già prenotati sul portale della Regione o tramite i farmacup. Il problema, però, resta sempre lo stesso: da quando potranno farsi somministrare l’iniezione anti-Covid?

Come noto la Regione, lamentando le scarse forniture di vaccini in Puglia, ha dosato col contagocce gli Astrazeneca destinati agli under-80. La disponibilità massima, tra prima dose e richiami da tenere in frigo, si era detto ammontasse a 39mila fiale. Ma dal Ministero sono arrivati dati decisamente diversi, confermati ieri da Michele Conversano, coordinatore della cabina di regia sui vaccini nonché a capo del Dipartimento Prevenzione.

