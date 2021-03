Anziana travolta e uccisa da uno scooter a Lecce

LECCE - Una donna è morta travolta da uno scooter mentre attraversava a Lecce via Alfieri, uno dei viali della circonvallazione cittadina. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, Concetta Calignano, di 76 anni, era appena uscita da casa e si accingeva ad attraversare la strada vicino ad un attraversamento pedonale, quando uno scooter l’ha travolta. Il conducente, un uomo di 35 anni, si è subito fermato a prestare i soccorsi ma all’arrivo dei sanitari del 118 per la donna non c'era più nulla da fare.