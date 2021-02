Regione Puglia, al via bando per borse di studio a studenti con basso reddito

BARI - «Riparte la misura che assegna contributi di importo pari a 200 euro agli studenti e studentesse delle scuole superiori della Puglia a basso reddito. Visto la grande partecipazione della scorsa edizione, per quest’anno abbiamo previsto una premialità nella definizione delle graduatorie per gli idonei della scorsa edizione che, a causa delle ristrette risorse ministeriali, non sono rientrati tra i beneficiari. Con il perdurare della situazione emergenziale da Covid19, abbiamo rilanciato prontamente questo intervento».

Lo annuncia l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo. La Regione Puglia ha aperto i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad 10.632,94 euro.