Covid, commercianti chiedono somministrazione vaccino: lettera inviata dai sindacati a Emiliano

BARI - Chiedono al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di «voler considerare la necessità di dover allargare prioritariamente la somministrazione anche alla categoria riferita alle lavoratrici e lavoratori del settore del commercio, con particolare attenzione alle attività destinate alla vendita di generi alimentari che in Puglia annovera migliaia di addetti».

L’istanza arriva da Cgil Filcams, Cisl Fisascat e UliTucs, i tre sindacati hanno inviato una lettera al governatore questa mattina: «Riteniamo - si legge - che l'inclusione nella campagna di vaccinazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori della Gdo e della Dmo ritorni più che mai utile all’intento comune soprattutto in questo periodo di saldi, di poter contrastare la diffusione dell’epidemia che sta coinvolgendo e stravolgendo il mondo intero. Tale richiesta si rende efficace dal momento in cui questo mondo produttivo è stato considerato alla stregua dei servizi essenziali che non ha cessato neppure per un solo giorno, e soprattutto in questo periodo, di svolgere il proprio servizio. A queste lavoratrici e lavoratori va riconosciuta più considerazione e attenzione».