Puglia, in arrivo questo pomeriggio oltre 30mila vaccini Covid: da domani le somministrazioni

BARI - Le 30.420 dosi di vaccino anti Covid dovrebbero essere consegnate nel pomeriggio in Puglia, non si conosce ancora l’orario preciso. Dopo essere atterrate a Roma Ciampiano in mattinata, arriveranno via terra, trasportate da un tir scortato dalle forze dell’ordine, e verranno consegnate alla farmacia del Policlinico di Bari, centro hub, e poi smistate alle altre Asl.

L’inizio delle vaccinazioni è previsto per domani 31 dicembre, come comunicato dall’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco.