Puglia, danni da Xylella fastidiosa: nuovi indennizzi per gli agricoltori

BARI - «A seguito della declaratoria di calamità, i produttori delle aree danneggiate da Xylella fastidiosa possono richiedere ulteriori indennizzi per la perdita di produzione olivicola nelle annualità 2018 e 2019. Una buona notizia che si aggiunge a quella dell’erogazione in favore dei Comuni del territorio danneggiato di 68 milioni di euro per compensare i danni delle annualità 2016 e 2017. Segnali concreti a sostegno del mondo dell’agricoltura colpito da questi eventi».

È quanto comunicano il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia. Gli aiuti saranno concessi come contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato. Ciascuna azienda può beneficiare dell’aiuto per un periodo non superiore a tre annualità.