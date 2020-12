Google, in down 45 minuti Gmail e altre applicazioni GSuite: forse attacco hacker su scala globale

Hanno ripreso a funzionare i servizi Google, in down da stamani in tutto il mondo dove si sono registrati blocchi o rallentamenti, probabilmente per un attacco hacker. “Ci scusiamo per il disagio e ti ringraziamo per la pazienza e il continuo supporto”, ha scritto Google su G Suite Status Dashboard. “Ti assicuriamo che l’affidabilità del sistema è una priorità assoluta per Google e stiamo apportando continui miglioramenti per migliorare i nostri sistemi”.

Secondo alcuni osservatori, data la trasversalità del disservizio, potrebbe essersi trattato di un problema in Google Cloud. L’azienda al momento non entra però nei dettagli.

Il down, partito verso 12:45 (ora italiana) e risolto alle 13:35, ha interessato Gmail: ogni volta che gli utenti tentano di eseguire queste attività, sul dispositivo veniva visualizzato il messaggio “Impossibile allegare. Impossibile completare l’operazione (errore com.google.HTTPStatus 503)”. Coinvolti anche Google Meet, Google Groups, Google Docs, Google Keep e Google Voice.

Centinaia di migliaia di utenti non sono riusciti a inviare messaggi che contengono immagini o documenti allegati. Anche chi ha provato a caricare contenuti su Youtube e Drive, sempre gestiti da Google, ha riscontrato problemi.

Sono in corso verifiche per stabilire l'origine del disservizio, ma secondo alcuni media statunitensi si tratterebbe di un attacco hacker.