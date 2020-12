Covid Puglia, 1659 nuovi contagi e 34 morti. Indice Rt scende sotto 1. Lopalco ai medici: «Non siamo da zona rossa»

BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Puglia: oggi martedì 1 dicembre 2020 sono stati effettuati 9.820 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 1.659 i nuovi casi positivi (poco più del 16%, meno rispetto a ieri): 577 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 567 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 159 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Le province più colpite restano Bari e Foggia.

Aumentano anche i decessi, solo nella giornata di oggi ne sono stati registrati 34 (4 in più rispetto a ieri): 14 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Con questi dati, il numero delle vittime ha superato i 1.500, per l'esattezza 1.517 .

Al momento nella regione sono 39.766 casi attualmente positivi: di questi, 37.855 sono in isolamento domiciliare. Continuano a salire i ricoveri che hanno toccato quota 1.911 (209 nelle terapie intensive). Nuovo balzo in avanti dei guariti: dopo gli oltre 500 di ieri, oggi si registrano altri 600 portando il numero totale a 14.696.

Per quanto riguarda l'indice Rt scende, nella nostra regione scende sotto l'1 in Puglia e Lopalco risponde ai medici: È «fuori discussione l’entrata in zona rossa»: spiega l’assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, al Tgr Puglia, interpellato sull'allarme lanciato dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, secondo il quale in Puglia servono misure restrittive più severe per bloccare i contagi di coronavirus. Lopalco evidenzia che per la prima volta «l'indice Rt è di poco inferiore a uno» ma evidenzia anche che «bisogna mantenere alta la guardia» perché «il virus si ferma con i corretti comportamenti».

SCUOLA E COVID: LE PAROLE DI LOPALCO - «Le precedenti ordinanze hanno dato buoni risultati, la circolazione del virus in ambiente scolastico ha presentato delle riduzioni. Quindi continueremo in questa direzione, cioè nella direzione di limitare la didattica in presenza": lo ha dichiarato al Tgr Puglia l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. La Regione, infatti, sarebbe orientate verso la proroga dell’ordinanza attualmente in vigore che lascia alle famiglie la possibilità di decidere se optare per la didattica in presenza oppure a distanza. L’ordinanza scadrà il prossimo 3 dicembre, quando termineranno anche gli effetti il Dpcm.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 794.335 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 55.979, così suddivisi: 21.416 nella Provincia di Bari; 6.362 nella Provincia di Bat; 3.915 nella Provincia di Brindisi; 13.156 nella Provincia di Foggia; 4.197 nella Provincia di Lecce; 6.567 nella Provincia di Taranto; 364 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.