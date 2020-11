Covid in Puglia, prolungato scadenza bando di aiuti a imprese turistiche e culturali

BARI - Visto il prolungarsi dell’emergenza coronavirus e degli effetti sul tessuto economico, la Regione Puglia ha deciso di prorogare al 21 dicembre 2020 il termine per la presentazione delle domande del bando «Custodiamo il Turismo in Puglia» e «Custodiamo la Cultura in Puglia», che prevedono aiuti in favore delle micro, piccole e medie imprese pugliesi del settore turistico e culturale. Ad oggi, sono state presentate 649 istanze, di cui 455 per il turismo per un importo di 10,7 milioni di euro; e 204 per il settore culturale, per un importo di 3,4 milioni. Complessivamente, ci sono a disposizione 50 milioni, 40 per le imprese turistiche e 10 per quelle del settore cultura.